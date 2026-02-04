Las clases de "marketing" de los cuñados a Dani Jiménez en el mercadillo: "Se ha quedado anticuado"

Iván y José intentan ayudar a Dani en el mercadillo

Iván y Jose hacen números y decir dar un giro inesperado a su nuevo negocio: "¡Lo tenemos!"

Iván y José deciden visitar a su suegro Dani en el mercadillo. Al ver que no ha conseguido hacer ninguna venta, se proponen darle unas clases improvisadas de "marketing" para intentar modernizar un poco su manera de trabajar.

Iván le comenta a Dani que se ha quedado anclado en el pasado: "¿Sabes lo que pasa? Que usted se ha quedado en los tiempos de atrás, y hoy en día lo que vende es lo moderno. Los vestidos tienes que venderlos de otra forma. ¿Quién es María Jiménez? La gente ya ni se acuerda"

Después, Iván intenta explicarle cómo debería anunciar sus productos: "Tienes que decir: '¿Qué pasa, bro? Le voy a vender un vestido que le va a quedar muy guay'. Y luego sueltas que ese vestido es de Bad Bunny y se queda esto vacío" Cuando empiezan a llegar clientas al puesto, José también intenta ayudar, preguntando: "¿Alguien de aquí conoce a Yailin? ¿Ninguna?". Pero nadie la conoce, para desesperación de los yernos.

Dani, sin embargo, no cree que estas estrategias le vayan a servir con su clientela habitual:"¿Cómo le digo yo a una señora 'la bichota' para que me dé un bolsazo en la cabeza? A cada público hay que tratarlo de una manera, y a las señoras mayores siempre hay que hablarles con respeto".

Las técnicas de Iván y José para conseguir más ventas en el mercadillo

Otro aspecto en el que Dani está anticuado es en el método de pago: solo acepta efectivo, ni tarjeta, ni Bizum: "No me fío de los del banco", explica. Iván no da credito: "¿Cómo quieres vender si hoy en día la gente no lleva efectivo?".

Finalmente, entre los dos deciden cambiarle el cartel del puesto: "Para vender un poco, aquí vas a poner 'Vendo vestidos bichota'". Ya verás cómo vendes todo. Tras colocar el nuevo cartel, los tres se ponen manos a la obra y, para sorpresa de Dani, empiezan a vender como nunca:"¡Hemos vendido! ¡Hemos vaciado casi medio puesto!".