Laura Ceballo 28 MAY 2025 - 23:53h.

Dani Jiménez había preparado una sorpresa especial para sus tres hijas mayores: La Rebe, Susi y Graciela

Los Jiménez están disfrutando de una experiencia única en México. Dani decidió sorprender a su familia con este increíble viaje y, cada día que pasan allí, suman nuevas aventuras inolvidables a la lista. En un intento de disfrutar de un rato especial a solas con sus hijas mayores, no ha dudado en preparar una excursión de lo más exclusiva.

"Hoy vais a disfrutar muchísimo", les adelantaba el monitor. La Rebe, Susi y Graciela estaban deseando descubrir qué es lo que se traía su padre entre manos y, finalmente, lo descubrían: "Vamos a hacer snorkel con tortugas y mantas rayas en la barrera de coral", añadía el guía. "¿Muerden?", reaccionaba Susi un poco asustada.

Dani intentaba convencerlas y transmitirles la idea del plan: "Vamos a disfrutar". Pero La Rebe, que ya había mirado todo lo que había a su alredor, empezaba a sentirse algo agobiada: "Es que hay muchas olas, me da mucho miedo. Mira allí las olas que hay". Y es que la mayor de las Jiménez reconocía el miedo tan grande que le tiene al mar.

Y, aunque lo intentaba, nada más montarse en el barco empezaba a sentir ese pánico. "Rebeca, tranquilízate, que no pasa nada", intentaba de tranquilizarla su padre sin mucho éxito.

La Rebe: "¡Que me voy!"

Momentos más tarde, La Rebe perdía los nervios y protagonizaba un tremendo ataque de pánico: "¡Amigo, suéltame, por favor! ¡Déjame en paz! ¡Amigo, que me voy, por favor! ¡Que no quiero! Que no, que no, que no. Me está doliendo la cabeza", repetía continuamente pidiendo a su padre y a Graciela que le dejaran.

Finalmente, el monitor tenía que volver a la orilla para dejar a La Rebe y continuar la experiencia sin ella. "Yo soy muy de casa. ¿Para qué quiero ver yo una tortuga? ¡Que me vea ella a mí! Que salga del mar y me vea ella a mí. Yo me quedo aquí en tierra", finalizaba.