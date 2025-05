Laura Ceballo 28 MAY 2025 - 23:35h.

Abuela y nieta han protagonizado un momento de lo más emotivo: "Yo también me estoy acordando de él"

Desde que su hijo Juan Andrés se mudó a Madrid, Salvadora Maya ha estado especialmente irascible. Por ello, tras un sinfín de discusiones, su nieta Reyes tomaba una decisión con el objetivo de poner punto y final a todos los problemas. Y es que la joven decidía preparar una fiesta de presentación de su bebé a la que acudieran todos los miembros de la familia Maya.

De esta manera, Juan Andrés volvería, al menos por unos días, a Granada. Y Salvadora recuperaría de alguna manera la alegría. Pero todo no salía como esperaba. La matriarca no encajaba del todo bien el reencuentro con su hijo, y todo empeoraba en el conflicto familiar.

El día de la celebración, Reyes se disponía a buscar a su abuela para que se uniera a toda la familia, pero se encontraba con algo que no esperaba. Dispuesta a darle una buena regañina a Salvadora, finalmente descubría algo que hasta ahora desconocía y que hacía que rompiera a llorar al instante. "Estoy mal, Reyes. Viene un momento familiar y ya me acuerdo de que no está 'papa'", comenzaba.

Salvadora Maya: "Me he puesto muy triste"

"Cuando estamos todos juntos yo estoy mal. Tú sabes lo que era 'papa' para todos", continuaba. Y es que, mientras intentaba buscar qué ponerse para la presentación de la bebé, encontraba el vestido que utilizó para sus bodas de oro con su marido Francisco. "Me he puesto muy triste, es nostalgia. De ese día tan bonito...", recordaba.

"A mí me apetece mucho estar en familia, tú sabes que yo soy la primera que estoy ahí, pero ahora, la verdad, cuando estamos todos juntos, le echo más de menos", reconocía ante una Reyes que no podía controlar las lágrimas. "Ahora me estoy acordando yo también", le decía a Salvadora.

La matriarca de los Maya finalizaba la conversación con su nieta sacando todas las fuerzas posibles: "Tengo que hacer de tripas corazón. 'Papa' quisiera esto. Pero qué vamos a hacer... Yo lo que no quiero es estar muy triste y que vosotros os vayais a venir abajo. No te prometo nada, pero lo voy a intentar".