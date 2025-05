Lara Guerra Madrid, 14 MAY 2025 - 23:22h.

Juan Andrés ha recibido una nueva oferta de trabajo y Salvadora se ha quedado completamente desolada

El baile de Salvadora Maya en el estreno del espectáculo de su hijo Juan Andrés que ha dejado a todos con la boca abierta

Compartir







Juan Andrés Maya se marchaba en programas anteriores de los 'Gipsy Kings' a Madrid para cumplir sus sueños, un nuevo trabajo de director de espectáculos le esperaba y sin dudarlo se mudó a la capital. Esta decisión dejaba a Salvadora desolada porque quería evitar a toda costa que se marchara, sin embargo, su hijo decidió tomar las riendas de su vida pese a la opinión de su madre.

Pese a los continuos desacuerdos entre madre e hijo, Salvadora daba su brazo a torcer y visitaba a Juan Andrés en el gran estreno de su show. Al llegar, Salvadora Maya quedaba totalmente alucinada con todo lo que había conseguido su hijo y lo disfrutó encarecidamente.

Tras el éxito de la actuación, Juan Andr és recibía una oferta que cambiaría completamente su camino. La posibilidad de quedarse indefinidamente se posaba sobre la mesa, una oportunidad que llenaba de ilusión al bailaor, sin embargo, su madre no se ha tomado esta decisión de la mejor manera, como era de esperar por sus infinitas ganas de que Juan Andrés vuelva con ella a 'La cueva'.

Salvadora Maya, muy enfadada ante la nueva decisión de Juan Andrés: "Dejas un negocio por otro"

Salvadora se enteraba de esta noticia cuando hacía las maletas para volver a su tierra. Pero, Juan Andrés no llevaba su maleta, y ahí es donde comenzaba la dura conversación: "Yo no puedo irme mamá, me voy a quedar un tiempo aquí". A lo que su madre respondía: "Vas a quedarte aquí? Yo no entiendo nada la verdad. Me dijiste que te venías y ahora me dejas".

Su hijo le explica que el motivo por el que se queda en Madrid se debe al triunfo del espectáculo, pero Salvadora no parecía entenderlo y asegura que "me he quedado muerta". Pero la mayor sorpresa llegaba cuando ella le pregunta por el tiempo que se va a quedar, a lo que él le explica que no hay una fecha concreta y que es indefinido: "Dejas un negocio por otro. Tú aquí haces tu cuadrante y el marrón nos lo comemos el resto"

Además, explica: "Yo te comprendo, eres un artista. Yo también te necesito. Si tú te quieres quedar yo no puedo más porque las lágrimas se me van a salir solas. He perdido la cuenta de todas las veces que me has traicionado".