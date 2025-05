Para cumplir con la prueba asignada, Fali, Kiki y El Gordo se visten de gala y van una sala donde supuestamente deben reclamar el dinero que Babú le debe a su padre . Sin embargo, cuando llegan allí la encargada les informa de que este no llegará al lugar hasta dentro de una hora y media . Para esperarle deciden sentarse en una de las mesas del restaurante y allí comienzan las dudas. "Yo lo que veo raro es que quedemos a cobrar un dinero y ahora resulta que no está ni el Babu. Yo creo que nos ha mandado aquí para ver si metemos la pata" , señala El Gordo y sus cuñados está de acuerdo.

Ya que están allí y nadie les atiende, el yerno de Joaquín tiene un plan: "Yo la voy a liar. Me voy a gastar aquí un buen dinero con mariscadas, vino, queso... con el dinero de tu padre". Y es que Jose quiere conseguir que les desherede a todos. Fali, por su parte, apoya esta idea mientras que Kiki se muestra totalmente en contra. "Si no quieres, no comas", le dice su hermano. Así que, tal y como se suele decir, si no puedes con ellos únete.