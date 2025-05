Desde hace un tiempo, concretamente desde que La Mari le echó de casa, Fali fue acogido por Loli y El Gordo . Desde entonces, no solo ha vivido con ellos sino que, además, su cuñado le ofreció trabajo y le dio la oportunidad de acompañarle en su churrería. Algo que no ha salido nada bien .

Cuando llegó el momento de ver las imágenes, El Gordo estaba convencido de lo que se iba a encontrar, pero aún así, sufrió una tremenda decepción al ver que Fali no respetaba su horario de trabajo: " Qué desgraciado que es el Fali, qué cabr**... Mira que le doy oportunidades, mira que hago cosas por él, pero no hay manera ".

"Vengo a decirte con pena en mi corazón que no te quiero más en el bar", le decía. Mientras, Fali negaba todo y seguía mintiéndole cara a cara. Cuando le ponían el vídeo delante, intentaba dar la vuelta a la tortilla: "Ahora el que está molesto soy yo. Lo que no se puede hacer es espiarme. Eso es no tener confianza, no tener corazón propio".

Así que, sin pensárselo dos veces, El Gordo tomaba la palabra para zanjar de una vez el asunto: "Mira, Fali, no quiero discutir más contigo. Tengo pruebas, te he dado mi casa, te he dado mi trabajo y como veo que tú no cumples conmigo, lo siento, pero te tengo que quitar de mi casa y de mi trabajo. Y te vas a ir con tu hermano (Kiki). Tú tómatelo a pitorreo, pero tú a mi casa ya no entras más, ni a mi negocio tampoco".