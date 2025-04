Solo uno de ellos puede ser el elegido. Así que Joaquín se lo ha tomado muy a pecho y no ha dudado en someterles a tantas pruebas como ha considerado oportunas para no equivocarse y elegir la mejor opción.

El primero ha sido Jose, el yerno de Joaquín. "Nada más llegar he sido el primero que me he hecho a prueba. Así me lo quitaba de encima", explicaba. Y, después de pasarle el palito por la boca, el experto le quitaba varios pelos de la barba: "Me ha dolido más que el palo, me ha quitado 15 o 16".