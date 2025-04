Sin embargo, esta felicidad se veía interrumpida cuando la familia de sus mujeres entraba por sorpresa por la puerta. El padre de ambas no daba crédito ante tal situación: " Me parece increíble que con la edad que tienes hagas estas cosas ". Jose se desahogó entonces con el equipo: "Ni 24 horas nos ha durado la tranquilidad. Son mi pesadilla".

“Ya no sois unos niños Jose”, asegura Dani. Mientras la conversación se desarrollaba entre el marido de la Rebe y el padre, Ivan se quedaba callado en todo momento y confiesa ante el programa que “dicen que soy el tonto, pero tan tonto no seré cuando yo me quedé callado y toda la bronca se la comió Jose”. Dani acaba notando que el marido de Susi no emite palabra y la Rebe decide entrar en la conversación: “¿Encima te ríes, Iván? No es que llores pero ayuda a tu cuñado para que el Papa no se enfade más”.