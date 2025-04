Mari no ha dudado en preguntar a Fali cómo pretende demostrar sus cualidades y otros aspectos para adoptar dicho puesto a Joaquín, a lo que él responde que “yo tengo una cosa que se que le va a interesar, y es que soy bipolar. Eso a él le va a encantar”, asegura. Sin embargo, esta palabra ha desconcertado un poco a Fali: “Y que me quieres decir con eso… ¿Qué te gustan los hombres y las mujeres?, comenta extrañada. Fali, al ver que ella no había entendido la palabra le explica que “bipolar es que hoy te saludo y mañana paso y no lo hago”.