Iván, el marido de Susi ya dejó claro que no está hecho para el mercadillo y que su relación con la hermana de los Jiménez le está superando: "Estoy agotado. Esto está afectando a mi vida con Susi. Ya no estamos como antes, estamos fatal, en el peor momento de la pareja". Por ello, las hermanas no han dudado en hablar de la situación mientras se hacen las uñas. Susi elegía el color negro porque “yo negras, por dentro no estoy bien y me representa”.