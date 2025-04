Juan Andrés ha aceptado el trabajado en Madrid y no duda en despedirse de La Salvadora Maya

Salvadora Maya se emociona al ver que su hijo se va a Madrid: "Estoy mas mayor y te necesito"

La Rebe se moja y habla de la crisis entre Susi Jiménez e Iván: "Se cree que son el Jack y la Rose de Titanic"

La decisión del hijo de La Salvadora de los Gipsy Kings está más que tomada, pone ya rumbo a Madrid para empezar a trabajar de director en un sitio para montar espectáculos. Pero, antes de nada, ha querido despedirse de su madre, la cual está muy descontenta con esta decisión porque asegura que “sin ti yo no puedo quedarme aquí en la Cueva”.

Por ello, Juan Andrés, pese a las duras palabras de su madre cuando le contó su decisión, ha querido despedirse oficialmente de ella antes de irse: “Me voy, si no me dejas entrar en casa al menos ven aquí. No hay que pensarlo más, no es ninguna tragedia, me voy una temporada. No me dejes que me vaya de esta manera”.

Salvadora Maya, emocionada tras la decisión de su hijo: "Que salga todo muy bien, esa es mi alegría"

Sin embargo, su madre parece no dar su brazo a torcer y comenta que “tú te vas bien y yo me quedo mal. ¿No comprendes que a mí me dejas hecha polvo? Te lo digo como tu madre que soy, yo te necesito. Estoy más mayor y necesito que estés conmigo. Aunque nos peleemos, sabes que contigo tengo un vínculo especial. Me siento muy mal, de verdad”.

Al escuchar estas palabras, Juan Andrés se posicionaba de una manera comprensiva pero tajante con su decisión: “Yo entiendo que mi madre esté últimamente muy sensible porque falta mi padre, pero tengo que seguir mi camino”. Finalmente, ambos se fundían en un abrazo emocionante y su madre comenta: “ten cuidado en la carretera y que salga todo muy bien…esa es mi alegría”.

El brutal enfado de Salvadora Maya al escuchar que su hijo de va a Madrid