En Los Maya, Salvadora confiesa estar loca por llegar a Granada, pero su hijo Juan Andrés Maya le da la mala noticia de que él no puede irse. "Yo ya no puedo más, las lágrimas se me van a salir solas", señala. Una situación que consigue superarle: "Tengo a mi madre metida aquí en el sentido. En vez de un tigre, la veo como un gatillo indefenso". Lo mismo opina Reyes, quien le confiesa en un audio que no puede aguantar más. "Algo hay que hacer, te lo digo enserio", le exige. Y es que Salvadora siente que, a pesar de tener mucha familia, se siente sola.