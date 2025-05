Tras escuchar a su hermana Rebe, Susi se despertaba reprochándole sus prisas y sus gritos: "¡Qué fatiga me da que me levanten así!". Y, una vez había conseguido movilizar a Susi, iba derecha a hacer lo mismo con Graciela, que aún estaba peinándose y sin vestir: "¡Pues te vas así, en pijama!", le decía. "¡No chilléis, que me acabo de levantar!", les pedía Susi. Y La Rebe cogía entonces las riendas de la situación: "¡Muévete ya, que todavía estás con la legaña!".