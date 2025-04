Las hermanas Jiménez disfrutaban de una tarde de chicas aparentemente normal

Susi reconocía estar "regular" pero decidía hacer una llamada que daba un giro inesperado a sus vidas

La Rebe ayuda a Graciela a sorprender a sus amigas con un plan innovador que acaba en drama: "Qué asco"

Los Jiménez están pasando unos días en Plasencia. La Rebe y Susi estaban disfrutando de una tarde de chicas aparentemente normal. Pero de pronto, un giro inesperado lo cambiaba todo y hacía que las hermanas Jiménez estallaran de alegría.

Antes de recibir la noticia bomba, recibían a Chenoa, una amiga placentina con la que no dudaban en ponerse al día. Mientras se contaban cómo estaban sus vidas, Susi se sinceraba y reconocía estar "regular": "Fui el otro día a ver el restaurante. Le pregunté si podía mirarme un piso y el Iván me dijo que no. Que ahora con el negocio son muchos gastos. Como que no tiene intención de estar conmigo".

Y, aunque su hermana y su amiga intentaban convencerla, ella se mantenía firme y compartía cómo se sentía con el equipo del programa: "Yo pienso que no me quiere. Yo estoy haciendo por vivir juntos y él no quiere, y eso a mí me agobia".

Así que, sin pensárselo dos veces, y teniendo muy claro su objetivo, Susi se ponía manos a la obra: "Quiero ser independiente. ¡Yo quiero un piso! Vamos a ver, hay que hacer algo. 'Las cositas del amor', ¿qué es de ella? Yo si quiero algo lo voy a conseguir. Yo necesito un piso y lo voy a tener".

¡Videoclip a la vista!

Susi recordaba la canción que había sacado junto a sus hermanas y se disponía a llamar a Scorpion, el productor que sacó su hit. Y, sin haber soltado prenda, era él el que les proponía un trabajo que lo cambiaría todo: "El tema vuestro va muy bien en Spotify, pero podría ir mejor. Podríamos haber grabado el videoclip y con eso habríamos reventado YouTube".