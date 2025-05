Desde el entendimiento, Juan Andrés y Salvadora se sinceraba y, por fin, acercaban posturas. "Mamá, te voy a decir una cosa, pero no me cortes. Yo entiendo que muchas veces no soy el mejor hijo. Sé que muchas veces me cuesta decirte cosas bonitas, pero yo las siento. Entiendo por lo que estás pasando, porque me he venido a Madrid y sé el esfuerzo que has hecho para venir aquí. Pero quiero llegar contigo a un entendimiento porque es mi trabajo, yo soy bailaor. Me dieron esta oportunidad y la he cogido", comenzaba él.