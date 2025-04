Lo que no esperaba era que, al regresar a casa, esta habría cambiado por completo. Salvadora se había tomado la libertad de ir a una tienda de muebles para comprarle a su hijo todo aquello que ella consideraba. Eso sí, a su gusto. Y, por si eso fuera poco, no dudaba en sustituir el enorme cuadro que colgaba en su pasillo por una foto de ella del mismo tamaño.

Al regresar a casa y descubrir cómo estaba todo, Juan Andrés colapsaba: "Pero bueno... ¿Pero esto qué es? Pero mamá... Si es que me has traído tu dormitorio aquí. No me gusta el tigre. Esa foto ahí puesta no me gusta. Yo tengo mis gustos y mi criterio".