Lara Guerra 28 MAY 2025 - 23:28h.

La familia de los Jiménez prueba la gastronomía de México: "Taquitos mariachis"

Dani Jiménez reúne a toda la familia en la playa para jugar y terminan batallando: "¡Has hecho trampas!"

Compartir







En programas anteriores de 'Los Gipsy Kings', Dani Jiménez organizaba un viaje en familia a Cancún, una noticia que puso a Los Jiménez patas arriba ante tanta emoción. Desde México, la familia más famosa de Plasencia llegó para disfrutarlo al máximo y vivir un sinfín de momentos inolvidables.

Para completar este viaje, la Rebe y José, e Iván y Susi han disfrutado de una cena en un restaurante del más profundo México para enfrentarse a la prueba gastronómica más mítica de la zona; el picante. Pese a que el marido de la Rebe no quiere probarlo, Iván accede sin dudarlo.

Iván, decidido a probar la gastronomía de México: "Yo quería un buen cenote, con sus tacos y picante"

La camarera se dirige al marido de Susi y le comenta que le va a traer "un taquito mariachi": "Yo quería hacer un buen cenote, con sus tacos, su picante. Un taco bien chévere. Soy el único de la familia que le gusta el picante". Una vez la mesa se llena de tacos, llega el turno de Iván, y la mujer del restaurante es la encargada de incluir el picante.

Tras probarlo, Iván comenta que "está bueno, no pica casi"; además ha confesado al programa que "en el primer taco no me picaba nada y yo quería sentir el picante de México". Por ello, después de necesitar subir el nivel, el marido de Susi prueba los chilis más picantes de la zona y su cara comienza a ponerse roja, y explica: "La camarera me quiere matar, sus muelas. Eso era tremendo fuego en el cuerpo. Me está quemando, me falta el aire, se me están achicharrando los pulmones"