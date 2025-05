Lara Guerra 21 MAY 2025 - 23:31h.

En el pasado programa de 'Los Gipsy Kings', Dani Jiménez preparó un viaje al otro lado del charco, y el sitio elegido fue nada más y nada menos que Cancún. El padre de familia se puso al frente de todos ellos para contarles la gran noticia y quedaron completamente alucinados.

El marido de Marisol Vargas se puso en contacto con su psicólogo ya que no se sentía bien, este momento fue el detonante que le llevó a organizar este viaje. "He estado hablando con Alejandro y me ha dicho que me tengo que relajar y pasar más tiempo con la familia. Que la mejor herencia que os puedo dejar es pasar tiempo con vosotros, los momentos vividos", le comentaba a su familia.

Ahora, en este nuevo capítulo, los Jiménez han llegado a México con ganas de disfrutarlo al máximo; por ello desde las playas paradisiacas de Cancún, han hablado sobre los planes más surrealistas que les gustaría hacer. La Rebe, Susi y Graciela disfrutaban de un cóctel en la playa cuando se han visto sorprendidas por su madre, quién ha confesado entre risas que ha bailado "bachata". Tras esto aparecen Dani, José e Iván y una vez por fin la familia se ha juntado al completo, el patriarca les pide algo.

"Ahora que estamos todos juntos hay que planificar la semana. ¿Qué os apetece hacer? ¿Qué tenéis pensado?", pregunta muy ilusionado. A lo que el marido de la Rebe explica que "yo no me puedo ir de aquí sin comerme un buen taco y ver la lucha libre mexicana". Iván le seguía para comentar cuáles son sus mayores deseos para hacer en este maravilloso Caribe: "No me voy a ir sin hacer un cenote, que lo estoy escuchando todos los días con el guía. Eso será una cena pues quiero un cenote".

La petición de Graciela sobre el viaje de Cancún: "Quiero hacer algo peligroso"

La Rebe se limitaba a querer probar un coco, al igual que su madre. Sin embargo, Graciela pedía hacer un actividad "peligrosa". Todos estos comentarios provocaban la risa de la familia, pero no de todos...la cara de Dani Jiménez parecía no estar muy satisfecho con lo que escucha.

"Venimos aquí para estar todos en familia y ¿Qué pasa? ¿Cada uno por su lado?", les comenta. También se ha dirigido al programa con un tajante mensaje sobre lo ocurrido: "Para eso queden en España porque si no nos vamos a ver en todo el viaje, para eso me vengo solo y no me gasto el dineral que me he gastado". Por último, tras ese momento de risas de todos, Dani Jiménez les explica que "esto no está bien, si hemos venido a México es para estar todos juntos y no que uno quiera hacer una cosa, otro un coco ¿esto qué es? Ahí os quedáis".