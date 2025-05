Laura Ceballo 15 MAY 2025 - 00:15h.

Los Jiménez cruzan el charco para disfrutar de unas vacaciones de ensueño en familia

En el nuevo programa de 'Los Gipsy Kings', Dani Jiménez se ha abierto en canal y se ha desahogado con Alejandro, su psicólogo y amigo. El patriarca de Los Jiménez no se sentía del todo bien: la vida le pesaba y todo le afectaba demasiado. Así que, su terapeuta no ha dudado en ayudarle y darle un consejo para retomar de nuevo las riendas de su vida.

Para poner punto y aparte a esta racha, Dani ha decidido preparar un viaje al otro lado del charco, nada más y nada menos que a México. Y lo ha hecho con la intención de disfrutar de grandes momentos en familia, ya que todos están invitados a disfrutar de unas vacaciones de ensueño.

Dani se ha puesto al frente de toda la familia para darles la gran noticia: "He estado hablando con Alejandro y me ha dicho que me tengo que relajar y pasar más tiempo con la familia. Que la mejor herencia que os puedo dejar es pasar tiempo con vosotros, los momentos vividos".

Dani Jiménez: "¡Nos vamos de viaje!"

Y, tras un profundo discurso, llegaba el momento: "Tengo que deciros que... ¡Nos vamos de viaje!". Pero Dani quería darle misterio y no les decía a dónde. Tenían que adivinarlo y para ello han jugado al 'sí o no'. Fuera de España, en avión, más de seis horas de viaje... Pero no daban con la respuesta.

"Bueno, venga. Que lo voy a decir ya. Preparados... A la de una, a la de dos... Cerrad los ojos. ¡México!", anunciaba. Al instante, el salón de Los Jiménez se llenaba de gritos, saltos y emoción. Todos reaccionaban celebrándolo por todo lo alto y agradeciéndole la experiencia que iban a vivir: "¡Papá, te amo!".