Laura Ceballo 14 MAY 2025 - 23:37h.

Iván ha llenado el camión de fotos de Susi Jiménez el día de la inauguración

Iván y Jose dejan a la familia Jiménez con la boca abierta con su nuevo foodtruck: "¡Qué bonito!"

El sueño de Iván y Jose ya se ha hecho realidad. Desde hace semanas, los maridos de La Rebe y Susi Jiménez han estado trabajando para conseguir su objetivo: montar su propio negocio. Su idea era montar una hamburguesería en Plasencia, pero poco a poco fueron afinando la idea hasta llegar a su decisión final.

Iván y Jose ya tienen su propio foodtruck, y no han dudado en enseñárselo a la familia Jiménez nada más hacerse con él. Y, una vez habían conseguido el camión, llegaba el momento de comenzar la aventura. Los yernos de Dani y Marisol inauguraban su negocio, pero el primer día traía consigo ciertos rifirrafes.

"¡A buenas horas!", le decía Jose a Iván cuando por fin aparecía. El marido de Susi le explicaba que había estado "imprimiendo los cartones". Cuando Jose le veía vestir de punta en blanco, no dudaba en lanzarle un delantal: "¡Póntelo! Aquí venimos a trabajar".

Los carteles de la disputa

Pero todo empeoraba cuando Jose descubría el contenido de los carteles. Iván pretendía llenar el foodtruck de fotos de Susi. Y no solo eso. También había sacado pósters en los que ponía 'Susi's burger'. "Escúchame, ¿tú qué estás haciendo, tío? ¿Qué pinta tu mujer aquí? Para una cosa que te dejo que hagas, la haces mal", reaccionaba el marido de La Rebe.

Y, mientras preparaban sus primeras hamburguesas, los Jiménez aparecían para inaugurar el puesto. "¡Ay, I love you!", gritaba Susi a Iván al ver los carteles haciéndole un corazón con las manos. Pero a La Rebe no le hacía la misma ilusión: "¿Por qué La Susi? ¡Pero que yo también he pagado esto! No, no, no, no. ¡Yo no quiero esto!", decía mientras intentaba arrancar uno de los pósters.