Laura Ceballo 21 MAY 2025 - 23:19h.

El hijo de La Rebe no ha dudado en tranquilizar a su madre: "No pasa nada, hay que estar bien"

Dani Jiménez anuncia el gran viaje que ha preparado a México para toda la familia y desata la locura: "¡Papá, te amo!"

Compartir







En el úlitmo capítulo de 'Los Gipsy Kings' vimos cómo Dani Jiménez sorprendía a toda su familia con un viaje a México. Los Jiménez iban a cruzar el charco para disfrutar de una experiencia inolvidable. Todos ellos llegaban al aeropuerto de Madrid dispuestos a coger su vuelo a Cancún y dar el pistoletazo de salida a su nueva aventura.

Los Jiménez se subían al avión y ocupaban sus asientos, y pronto el hijo de La Rebe notaba que algo no iba bien: "¿Tienes miedo?", le preguntaba a su madre. "Mucho", le reconocía la mayor de las Jiménez. Y el pequeño no dudaba en tratar de tranquilizarle: "Pues no pasa nada. ¡Hay que estar bien! Hay que estar bien porque puedes ver pelis. ¿Por qué tienes miedo, mamá? Si son cuatro horas, es poco", le decía.

Pero ella no era la única que lo pasaba mal. Susi y Marisol también sufrían al despegar: "¡Madre, en el nombre de Jesús! ¡Señor, guárdanos!", rezaban. Todo salía fenomenal y, tras unas cuantas horas de vuelo, finalmente aterrizaban en su deseado destino: "¡Que viva México! ¡Ay, qué bonito es todo!", gritaba Dani al llegar al hotel.

Susi, sobre su habitación: "¡Qué bonita!"

Al llegar a la recepción, Los Jiménez hacían el check-in y se repartían las habitaciones: "No estamos juntos, cada uno por su lado", decía Dani para satisfacción de los jóvenes. Cada pareja iba descubriendo el lugar en el que iban a vivir los próximos días y todos coincidían: las habitaciones eran espectaculares.

"Qué grande, ¿no?", reaccionaba Marisol. "¡Ay, qué habitación más bonita!", decía Susi al entrar a la suya junto a su bebé y su marido. "¡Qué bonito!", gritaban La Rebe y su hijo. Y es que, las habitaciones eran, en efecto, todo un espectáculo. Grandes, con camas gigantes y con detalles que la convertían en un paraíso.