La presentación de su bebé va a reunir a toda la familia Maya: así preparan el especial evento

Desde que su hijo Juan Andrés se mudó a Madrid, Salvadora Maya ha estado especialmente deprimida. Y no solo eso. Todos los que le rodean en su día a día coinciden en que siempre está de mal humor. Su nieta Reyes está deseando que todo vuelva a la normalidad y que su abuela encuentre algo que le devuela la ilusión.

Por ello, y aunque en un principio no era su idea, accedía a hacer una celebración en honor a su bebé. Una celebración que uniría a toda la familia y que traería de vuelta a Granada a Juan Andrés, al menos por unos días.

Pero los preparativos de la presentación de su niña hacían que Reyes estuviera más nerviosa de lo normal y que le reprochara a su marido no estar colaborando: "Yo no puedo más, necesito que me ayudes un poco. Yo no puedo más, yo sabía que no me tenía que meter en esto. Yo sabía que esto iba a pasar, yo sin tener tiempo de nada", decía desesperada.

Y es que había un motivo que le ponía especialmente tensa: "¡El vestido no ha llegado todavía! Los problemas siempre los tengo yo. Tú también me podrías ayudar un poco. Necesito saber dónde están mis vestidos, estoy muy nerviosa", le reprochaba a Jonathan.

Reyes alucina con el trabajo de las modistas

Pero de pronto sonaba el timbre y todo cambiaba. Reyes iba corriendo a abrir la puerta y estallaba de alegría al ver que se trataba de las modistas: "¡Nunca me había dado tanta alegría ver a alguien! Me iba a dar como un infarto. Estaba de nerviosa...", decía al recibirlas. Con las dos cajas en su salón, ya estaba mucho más tranquila.

Inmediatamente las abría y descubría los trajes que iban a llevar ella y su pequeña, que no le podían encantar más: "¡Me muero deganas de probármelo!", reaccionaba. Así que, sin perder ni un minuto, allá que iba.

Enfundada en su nuevo vestido rosa, Reyes aparecía y su marido se quedaba completamente alucinado: "¡La Georgina gitana!", decía. "Me he quedado cuando la he visto sin palabras. Estaba preciosa".