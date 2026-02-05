Raquel desvela su encuentro divino que le ha hecho cambiar de actitud, ante la sorpresa de su hija

Noemí Salazar se ha mudado porque la casa que le vio crecer y consolidarse como una de las influencers más top del panorama nacional se le ha quedado pequeña. Ella y su madre han decidido hacer una merienda con sus nuevas vecinas y Raquel, la reina del 'brilli-brilli', ha aprovechado la ocasión para pedirle consejo a sus nuevas amigas. La madre ha reconocido que, como sus recetas triunfan en las redes sociales, ella quiere hacer feliz al mundo "a través de su comida".

"Me estoy pensando en poner mi propio negocio de churros", explicaba Raquel. Las caras de sus vecinas y de su propia hija eran un poema, pues no daba crédito de lo que estaban oyendo: "¡Pero qué dices! Se le ha ido la pinza a tu madre", decía una de ellas tras escuchar la última ocurrencia de las Salazar. Sin embargo, Raquel ha defendido que el mundo del churro le gusta mucho y que no entiende las risas de sus amigas: "Todas están hartas de churros, no hay más que verlas", recriminaba ella después de desvelar su próximo plan de negocio.

Ni el madrugar, ni el olor a frito, ni nada ha frenado a la Salazar en su plan de abrir su propia churrería. Noemí le ha advertido que tiene que elegir un nombre increíble para este negocio, por lo que todas ellas han comenzado a hacer una lluvia de ideas para conseguir un nombre de marca único y que represente a las 'brilli-brilli'. "Aquí se moja el churro", "Churros y porras" o "Chocolatería Raquel" han sido las primeras opciones que han dado las invitadas, pero a la jefa no le han convencido: "Es que eso es muy básico, como se nota que sois de Vallecas", decía Noemí.

"Churros gourment", para marcar la diferencia

"Ya lo tengo, 'El brilli-churro'", decía la hija como si hubiera sido iluminada con ese nombre. Y es que a esta familia no le representa nada mejor que el brillo, así que ese nombre es perfecto para su futuro negocio. "Podemos hacer churros diferentes, como gourmet. ¡Tienes que marcar la diferencia!", afirmaba Noemí. Parece que a Raquel le ha gustado la idea, porque ha terminado la charla con muchas ganas de emprender en su negocio de fritos: "Voy a hacer la mejor churrería, se va a hablar en todas las redes", concluía.

"El demonio me quiere en su equipo"

Además, Raquel ha explicado que para emprender en su negocio tiene ayuda divina, porque la Salazar está muy cambiada: "Lo que hubiera sido una pelea hace años, ahora me la pela. No quiero tener la razón, quiero tener paz", reconocía ella. Durante la merienda, y ante las incrédulas vecinas, ha contado que si ella se une con "el diablo" puede ser muy malo y que ha tenido "un encuentro con Dios".

"No la reconozco, está que es que es otra persona", admitía su hija tras el cambio de actitud de su madre. También ha dicho que el demonio la quiere "en su equipo", pero no lo consigue. En definitiva, si Raquel tiene ayuda de Dios a la hora de montar su negocio, seguro que le va a ir divinamente su empresa churrera.