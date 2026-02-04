Raquel Salazar intenta averiguar si su hijo tiene pareja

Raquel Salazar cree que está perdiendo a Noemí: "Me oculta algo"

Raquel Salazar ha necesitado que su hijo Carlos la lleve a una grabación y, durante el trayecto, madre e hijo mantienen una conversación en la que recuerdan cómo ha crecido Carlos desde que empezaron en 'Los Gipsy Kings'.

Carlos se queja de tener que llevar a su madre porque no se fía de prestarle el coche: “Hoy he soñado que me chocabas el coche”. Además, Carlos le dice: “Trabajo de Uber en mi trabajo y en mi tiempo libre”.

Raquel se defiende recordándole a su hijo que es su madre: “Ay, Dios mío, que yo te he dado la vida y mira qué guapo te he hecho”. Y añade: “Yo soy tu madre para toda la vida, y te voy a decir una cosa: yo te veo como mi chiquitín”.

Raquel recuerda cómo era Carlos cuando empezaron en el programa y cómo es ahora: “Del Carlitos que salía siempre ya no queda nada. Ahora es un papasito. Yo entiendo que ya es grande, que es Carlos, pero para mí será mi Carlitos toda la vida”.

Raquel intenta indagar sobre la situación sentimental de su hijo

Aprovechando la charla, Raquel intenta indagar sobre la situación sentimental de su hijo: “No estarás hablando con nadie…”. Carlos responde: “Puede ser”. Ante esta contestación, Raquel le pide que la avise si tiene algo entre manos: “Perdona, Carlos, pero prepárame si tienes algún amor por ahí”. Sin embargo, Carlos, que ya conoce a su madre, le replica: “No quieres que te prepare, quieres cotillear”.

Raquel no entiende por qué su hijo no confía en ella para contarle las cosas: “No sé por qué no tiene confianza conmigo si yo soy una madre superguay”.