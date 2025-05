Lara Guerra 29 MAY 2025 - 00:30h.

Joaquín Fernández Navarro desvela quién es el heredero de su imperio: "Ha llegado el momento de deciros la noticia que tanto estabais esperando"

La Rebe sufre un tremendo ataque de pánico en el mar y termina parando una excursión en barco: "¡Que no quiero!"

Compartir







Esta temporada de los 'Gipsy Kings' está rodeada de grandes cambios para la familia de los Fernández Navarro, y es que el patriarca está en una transición vital que le ha llevado a tomar una gran decisión: buscar el heredero de su imperio. Tras este momento, los integrantes de toda la familia se han enfrentado a numerosos retos.

Joaquín y su mujer han organizado una fiesta en la que celebran el amor por sus nietos y ha colocado en una misma mesa a todos los posibles sucesores del legado; de hecho, hasta ellos mismos se han extrañado por ello: "Yo creo que esto es una trampa", asegura el Kiki. Los familiares no se alejaban de la realidad, ya que Joaquín se había decidido a tomar la gran decisión, sin embargo, antes de comunicarlo recibía una llamada que dejaba totalmente en shock: "Se están diciendo cosas por aquí de ti...dicen que tienes otro hermano y he podido hablar con él", comenta el emisor de la llamada.

Esta noticia dejaba desubicado al patriarca y tras una bonita celebración en la que finalmente todos han disfrutado de estar en familia, Joaquín se enfrentaba a la gran decisión: "Os voy a hablar de una cosa muy seria. Ha llegado el momento de deciros la noticia que tanto estabais esperando...el nombre del heredero", comienza.

Joaquín Fernández Navarro, sobre su gran decisión: "Yo tenía un heredero, pero esa llamada lo cambió todo"

Por otro lado, Joaquín explica que "en principio ninguno está preparado para ser mi heredero y socio en el trabajo. No vais a ser ninguno de los tres", a lo que uno de sus hijos pregunta muy sorprendido: "¿Esto es una broma? Dos meses haciéndonos pruebas para nada" y su nuero no dudaba en apuntar: "No está bien que te rías así de nosotros".

Joaquín ha confesado que uno de los motivos que le han llevado a tomar esta decisión gira en torno a la llamada que ha recibido: "Me he enterado de que tengo un hermano", y al programa asegura que "yo tenía un heredero, pero esa llamada lo cambió todo".

Asimismo, los familiares no creen la información que el patriarca está comentando, pese a ello, él se mantiene en esta decisión: "Cómo ha aparecido esta noticia, lo del heredero lo anulamos hasta que aparezca mi hermano. Tengo que encontrarlo". Ante esto, todos se han enfadado de tal manera que han abandonado el lugar de la fiesta.