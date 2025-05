Lara Guerra 22 MAY 2025 - 00:17h.

La Mari a Fali: "Lo que tienes que hacer es centrarte en conseguir la casa de tu padre y segundo, me tienes que demostrar que me quiere"

Reyes, la nieta de Salvadora Maya, deja sin palabras a su marido con su nuevo vestido: "Eres la Georgina gitana"

Episodios atrás de los 'Gipsy Kings', la Mari estaba muy cansada de que su marido saliese muchos días y llegara tarde a casa. Tal fue su última salida, que ella misma tomó la tajante decisión de que él no podía volver a casa hasta que cambiara.

Pese a que el Kiki y el Gordo intentaran hacer una encerrona al Fali para planear un reencuentro con Mari en el que le pidiese una nueva oportunidad, el resultado fue fallido. Ella no le vio dispuesto a darle lo que necesita.

"Este se piensa que con una canción le voy a decir que se venga a casa. Yo no te he pedido que cantes, te he pedido que trabajes. Lo que tienes que hacer es trabajar por tu casa, por tu mujer y conseguir la herencia", aseguraba. Sin embargo, pese a que aquel día ella no parecía aceptar sus palabras; en este capítulo Mari accede a ir a un restaurante con él para disfrutar de una velada romántica ¿Conseguirá recuperarla?

La cita parecía ir viento en popa hasta que el Fali vuelve a hacer una de las suyas y se coloca una naranja en la boca para hacer una broma, un gesto que a Mari no le ha agradado: "¿Tú te crees que puedes ponerte eso en la boca y decirme 'dame un beso'? Además, le confiesa al programa que "a mi no me gustan esas cosas, soy más normal. Hay cosas que me dan vergüenza".

Algo confuso, el Fali le pide que le explique qué cosas tiene que hacer para que le perdone, a lo que Mari le cuenta que necesita que la vuelva a enamorar. Un comentario que ha hecho que muestre su lado más sentimental y recuerda cuando se conocieron: "¿Te acuerdas de cuando nos conocimos? Yo cuando te vi le dije a mis amigas 'ese tiene que ser mi marido y el padre de mis hijas'.

Además, él confiesa que "la miré, me miró y nuestras miradas se compenetraron. Fue como sentir una electricidad que te entra por el cuerpo. Quiere que sea como antes, que la vuelva a enamorar".

La Mari confiesa al programa sus sentimientos más especiales: "El Fali tiene un sello, es único"

La conversación se pone aún más profunda y el Fali pregunta a su mujer qué es lo que le gusta de él. Ella sin dudarlo responde que "tu risa y la forma en la que tratas a las personas." También no ha podido evitar confesarle al programa que "de él me gusta todo. Su forma de ser...aunque yo diga que no, luego me acaba gustando. Tiene un sello y es único, pero no se lo voy a decir".

"Primero lo que tienes que hacer es centrarte en conseguir la casa de tu padre y segundo, me tienes que demostrar que me quieres y hacerlo delante de la gente", le detalla Mari. El Fali, sin ningún reparo se levanta y se arrodilla en medio del restaurante para cantarle una romántica canción a su mujer, un gesto que ha enternecido el corazón de nuestra protagonista.

Asimismo, tras este especial momento le asegura que va a cambiar: "Tú no te preocupes que voy a cambiar y voy a ser la persona que quieres que sea", a lo que Mari muy feliz responde: "Eso me ha gustado". Y de nuevo habla su marido: "Después de aquí nos vamos ya para casita. Te voy a enamorar hasta el fin del mundo".