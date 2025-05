Lara Guerra Madrid, 15 MAY 2025 - 00:35h.

El Gordo y el Kiki preparan un plan para que la Mari perdone al Fali: "¿No íbamos a vender un coche?"

Joaquín Fernández Navarro toma una decisión respecto a su herencia que afecta directamente a sus hijos: “Eso es algo muy grave”

Compartir







El Kiki y El Gordo están deseando que Fali se reconcilie con su mujer en los 'Gipsy Kings' ya que ninguno de los dos quiere tenerle más tiempo en casa, porque si echamos la vista atrás, la Mari estaba muy cansada de que su marido saliese en numerosas ocasiones de fiesta y llegara tarde. Tal fue el último enfado, que decidió echarle de casa y desde entonces no se han querido ni ver.

El Kiki y el Gordo han tomado una nueva decisión y es hacerle una encerrona al matrimonio para intentar que la Mari pueda perdonarle. El Fali piensa que ha quedado con ellos para vender un coche, sin embargo, nada más llegar deciden decirle la verdad: "Te hemos traído para que te reconcilies con tu mujer. No te hemos llamado para vender un coche, es todo mentira".

El plan del Gordo y El Kiki para conseguir la reconciliación entre Fali y la Mari

Además, el Gordo explica que "a Mari le ha llamado la Manuela y le ha dicho que iban a quedar en el parque, pero no es así", a lo que el Fali responde: "No, tío, yo me voy si la Mari está enfadada". Para proceder al plan, ambos han explicado las pautas que el Fali tiene que seguir: "Vamos a ir al banco, tú te vas a sentar a su lado, le vas a dar el detalle que le he comprado. Y muy importante dile alguna cosa bonita, de amor, por ejemplo una canción".

Mari esperaba en el banco a su amiga, cuando de repente, aparecen Fali, El Kiki y El Gordo. La mujer del Fali no ha dudado en preguntar qué hacían ahí ellos en lugar de Manuela mientras que él se colocaba a su lado con las flores como le habían dicho ambos. Y la reacción era de todo menos positiva, ya que la Mari le confesaba al programa que "¿Esto a qué viene? Ellos se piensan que yo soy tonta, y yo de tonta no tengo un pelo. Y no viene con un ramo de flores no, viene con una maceta".

Además confiesa que "se entere que a las rubias no se las conquista con una maceta, hay que trabajar y dedicar esfuerzo". Tras esto, Fali utilizaba su otra oportunidad: la canción de amor. Otro intento que parece fallido porque la Mari responde: "Este se piensa que con una canción le voy a decir que se venga a casa. Yo no te he pedido que cantes, te he pedido que trabajes. Lo que tienes que hacer es trabajar por tu casa, por tu mujer y conseguir la herencia".

Y sobre la herencia, La Mari le preguntaba sobre ello a lo que responden ellos que "muy bien, se lo va a quedar él todo". Y finalmente el Fari le aseguraba: "Mari, yo he cambiado, si te lo quieres creer, te lo crees y sino nada. Tú piénsatelo y haz lo que quieras".

La Mari no parecía nada convencida y le dejaba muy claro su intención. "Tú trabaja, consigue la casa de tu papá. Vosotros os lo lleváis porque hace las cosas bien. No quiero el ramo, me voy y no hay oportunidad".