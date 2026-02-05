Sus hermanas y los cuñados confiesan que ven a Graciela "más rara de lo normal"

Las sospechas ante la actitud de Graciela han hecho que su propia madre, Marisol Vargas, decida tener una conversación con ella: "Yo la veo muy rara, como más distraída. La niña no es así y no sé lo que le pasa", se quejaba ella, afirmando que no ha sido la única que ha notado ese cambio de actitud en la joven. Aunque Graciela lo ha negado en un primer momento, finalmente ha decidido compartir lo que le ocurre con su madre.

Graciela se ha abierto con Marisol como si fuera "su amiga": "Mamá, me estoy viendo con un niño", decía la joven soltando la bomba. La incredulidad de su madre era evidente, que no ha tardado ni un minuto en comenzar a preguntarle todas las dudas que le han surgido para quedarse "más tranquila".

"Le he dicho toda la verdad, bueno, casi toda la verdad", admitía Graciela. Su madre le ha confesado su preocupación para que ella se case y no se escape de casa con su novio, como hicieron sus hermanas. Hace dos años la joven le prometió a su madre que iba a hacer una boda "por todo lo alto", y pretende cumplir con su palabra. El interrogatorio de Marisol ha continuado, pues la madre ha querido saber qué cosas bonitas le dice el chico a su hija: "¿Papá te decía esas cosas? No nos vamos a pasar todo el día diciéndonos cosas bonitas como si fuéramos Romeo y Julieta", respondía Graciela tímidamente.

La emotiva charla entre madre e hija

"Yo no sé por qué me ves rara o triste, porque es al contrario, yo me siento con tranquilidad", reconocía la joven. Graciela ha explicado que lo ha puesto todo en las "manos de Dios" y que por eso cree que le está saliendo todo bien, algo que también hizo su madre cuando comenzó a conocer a su padre, Daniel. Ambas han compartido un momento muy íntimo visiblemente emocionadas y con alguna lágrima: "Siento muchas cosas bonitas", admitía la joven.

"Es la rara de la familia"

A pesar de esta charla con su madre, La Rebe y Susi también han notado a y lo han hablado con sus maridos, Iván y José. Los cuatro han coincidido en que Graciela es un poco "rara". "Es la rara de la casa. Es una especie en peligro de extinción", decía José entre bromas, a lo que Rebe ha reconocido que tiene razón y que algo le pasará para estar más rara de lo normal: "Yo también pensé que estaba enamorada, pero como es la pequeña de casa... Como sea lo del novio, yo me quedo loca", confesaba la hermana mayor de los Jiménez.