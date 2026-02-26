Compartir







El embarazo de La Rebe está cada vez más consolidado, y como no podía ser menos, la joven se ha ido junto a sus primas a una baby-shower en la que disfrutan de un retiro donde practicar la danza del vientre.

Asimismo, el grupo de amigos de Iván y Jose, no han dudado en preparar a su vez un inolvidable día denominado papi-shower; para que él también tenga su propia celebración. Hasta la puerta de su casa y a la voz de "¿Qué somos? ¡Leones!" los amigos de Jose aparecían por sorpresa. Esto ha hecho que el padre no pueda estar más emocionado: "¿Tú sabes lo que es abrir la puerta y ver a todos tus amigos pegar chillidos? Y dices tu 'buah'

Para empezar con las sorpresas, uno de ellos le colocaba un antifaz en los ojos y le preguntaban qué es lo que más le gustaría hacer, a lo que él responde que "me gustan los coches". Sin embargo, Iván confesaba que no era buena idea porque solo podrían disfrutar los dos en un deportivo y dejarían al resto de amigos fuera; por lo que han cogido una furgoneta.

Por otro lado, Jose confesaba que otro de sus placeres es la comida pero, faltaba un importante detalle...ponerse guapo para este acontecimiento tan especial. Con una silla en la calle y una maquinilla en la mano, los amigos del marido de La Rebe perfeccionaban su la mítica barba. Y tras ello ¡ha llegado el momento de coger la furgoneta!

Jose prepara su bocata personalizado: "Sin lomo ni panceta"

El primer destino es un restaurante en el que han decidido que sea el propio Jose el que prepare un bocata personalizado. Y ya puede hacerlo bien porque Iván le comunica que su elección será la que todos coman: "Elígelo bien que vamos a comer todos lo mismo"

Sin embargo, esto ha creado un gran debate y es que el papi de la shower ha elegido ingredientes que no le ha gustado al resto: "Lechuga, tomate, brócoli, sin lomo ni panceta. Al escuchar esto, Iván ha tomado una gran decisión: "Es tu papi-shower pero como lo he organizado yo, también voy a elegir. Panceta bacon, con mucho aceite, y a todos un plato con muchas patatas fritas".

En una buena fiesta no pueden faltar los regalos o mejor dicho..."los papi regalos". Todos han explicado lo mucho que se han estirado al elegirlo por lo que le han pedido que sea agradecido. Pese a que él esperaba un regalo para él, bajo el papel había ¡una guitarra! para su futuro hijo.