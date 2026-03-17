First Dates Madrid, 17 MAR 2026 - 23:05h.

Los solteros comparten sus experiencias sexuales y María José confiesa su línea roja en los tríos

Un soltero descoloca a Carlos Sobera con unos falsos implantes en el pecho y su cita lo compara con Montoya

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Cada edad es diferente para el amor y los gustos y las necesidades van cambiando con el tiempo. Es el caso de María José y Juanca, dos solteros que llegan a 'First Dates' dispuestos a encontrar su media naranja.

Después de que el soltero dejase en su entrada descolocado a Carlos Sobera con sus supuestos implantes de pecho falsos y que su cita le comparara con José Carlos Montoya, ambos trasladan su cita a la mesa.

Allí hablan sobre la tuerca del pendiente de Juanca, la cual ha perdido en su trayecto en tren. María José le ofrece un objeto sobre la mesa que le podría servir, de forma irónica, como tope. "Da para el dedo gordo del pie que lo tengo con gota. Muchas más cosas no, pero bueno", señala él.

"Hombre, si no te sirve para nada más por pequeño está bien", deja caer su cita para luego sacar un tema de conversación importante para ella: "La gente que dice que le gusta pequeño es mentira, es por decir algo". Y es que ella tiene una teoría: "La que dice que da igual el tamaño es que no le gusta ese deporte o es porque le da pena su pareja. El tamaño sí que importa, por supuesto".

Es en este momento cuando los solteros deciden jugar a un juego con preguntas más 'picantes' y así descubrir sus gustos sexuales.

La opinión de los solteros sobre los tríos

A la pregunta de si han tenido sexo con más de una persona a la vez, Juanca responde con un sí, lo que sorprende a su cita. María José por su parte no ha llevado a cabo ningún trío, pero sí que ha practicado una orgía con cuatro personas o sexo con dos distintas también. "Por lo menos no está en una época de 'sedenterismo'. Está bien", reacciona el soltero.

Juanca lo hizo junto a dos mujeres y le deja caer que "si el próximo tiene que ser con dos hombres" no tendría problema: "Si este es tu deseo, podré abstenerme. Yo ya lo probé. No doy a basto con tantas". Y es que la soltera solo lo llevaría a cabo si fuese con dos hombres por un motivo: "Que huela a conejo en la cama, no".