First Dates Madrid, 16 MAR 2026 - 23:40h.

No te pierdas ni un detalle de todos los momentazos de la cita de estas dos solteras: Su conexión atraviesa la pantalla

La reacción de un soltero de 'First Dates' al fijarse en el llamativo atuendo de su cita: "Con esas tetas haría maravillas"

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Ada llega a la nave espacial en la que se ha convertido el restaurante más famoso de la televisión para encontrar a su alma gemela. Es en 'First Dates' donde conoce a Carlos Sobera, quien solo se puede fijar en una cosa: "Toda tú". Y es que la soltera va totalmente tatuada, incluyendo sus ojos y su lengua bífida: "Me da un poquito de cosa".

También lleva diferentes tipos de implantes que shockean al presentador: "Esto es muy de extraterrestres". "No estás en la misma onda que el resto de las personas que tienes a tu alrededor. Siempre te sientes raro o alien", explica la soltera al equipo del programa.

La soltera revela la forma más curiosa en la que un cliente se rompió un colmillo

En la cita, las solteras tienen muchas cosas en común, como por ejemplo los implantes. Y es que ambas se dedican a tatuar, anillar e, incluso, a poner gemas dentales. Sin embargo, Ada es odontóloga y es especialista en "vampirizar" a sus clientes construyéndoles colmillos.

Es en este momento cuando cuenta la forma más curiosa en la que a uno de ellos se le rompió. Su cita se queda totalmente shockeada: "Realmente me sigo preguntan cómo alguien se rompe un colmillo así", confiesa al equipo. De hecho, tuvo que pedirle especificaciones por la curiosidad que le generó, aunque finalmente se arrepintió: "No me lo quiero imaginar".

El apasionado beso de las solteras

Las solteras trasladan su cita al reservado del restaurante, donde les espera una prueba: "Besa a tu cita hasta reiniciar el sistema". Sin pelos en la lengua, Ada se lanza hacia Andrea, quien recibe su beso apasionadamente: "Besa súper bien. Además, aún no me había besado con nadie con la lengua bífida como yo". "Hay mucho jugueteo ahí. Somos las bífidus activas", señala Andrea.