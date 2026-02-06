Matías y las gemelas Zapata desvelan los secretos del especial de San Valentín: "Seremos dioses"

cuatro.com 06 FEB 2026 - 14:43h.

El staff de 'First Dates' adelanta las claves de la noche más romántica del año; además, se mojan sobre tener parejas con ideologías distintas y confiesan sus amores platónicos televisivos.

Si hay un lugar en la televisión donde Cupido trabaja horas extra, ese es el restaurante de 'First Dates', pero este año la maquinaria del amor se revoluciona y cambia de escenario. El programa celebra San Valentín por primera vez en Telecinco los próximos 9,10 y 11 de febrero, convirtiendo el restaurante en un auténtico 'Olimpo del amor'. Para que esta misión divina funcione, Matías Roure y las gemelas Marisa y Cristina Zapata se han sometido a nuestras preguntas para desvelar qué nos espera en esta noche mágica y, de paso, confesar sus propios secretos inconfesables sobre el amor.

Con motivo del especial de San Valentín, las gemelas y el barman argentino coinciden en que la puesta en escena será espectacular. Mientras ellas adelantan cambios en la vestimenta, mucho colorido e incluso actuaciones, Matías suelta la gran pista de la noche: "Vamos a ser todos dioses". Una declaración que sugiere una temática olímpica o mitológica que pondrá al restaurante patas arriba.

Pero más allá de sus roles en el Olimpo, hemos querido poner a prueba su paciencia y sus filtros a la hora de ligar. ¿Qué pasa si tu cita se arranca a cantar y lo hace fatal?, aquí las reacciones no tienen desperdicio. Las gemelas admiten que son incapaces de disimular y que pondrían caras raras, mientras que Matías confiesa una habilidad casi de superhéroe: "Tengo la facilidad de trasladarme mentalmente a otro lugar".

La política también abre debate ya que Matías es un firme de defensor de que "viva la diversidad", aunque las gemelas se muestran más prácticas. Ellas aceptan ideologías diferentes "si no son extremas", pero lanzan una advertencia fruto de su experiencia observando parejas: "Al final, las parejas iguales son las que funcionan".

El test nos deja también momentos de salseo, como cuando una de las gemelas no duda al elegir al famoso con el que tendría una cita: David Broncano. Un debate que se traslada también a los regalos, ya que una se conforma con un beso y la otra prefiere lo material, un equilibrio que demuestra por qué son el equipo más compenetrado de la televisión. Y aunque el romanticismo flota en el aire, el equipo mantiene los pies en la tierra ya que ante la eterna pregunta si existe el amor a primera vista, las Zapata dan una lección de madurez: "Sí, a la atracción, porque el amor se construye".

Dale al play para ver las divertidas reacciones de Matías y las gemelas y descubrir de qué irán disfrazados los "dioses" del amor.