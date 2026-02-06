Lidia Santos se confiesa en San Valentín: de los falsos pretendientes al regalo que nunca falla

cuatro.com 06 FEB 2026 - 14:43h.

La camarera de 'First Dates' analiza la crisis del compromiso moderno con motivo del especial de San Valentín.

El restaurante más conocido de la televisión se prepara para su noche más importante. Si hay una fecha marcada en rojo en el calendario de 'First Dates', esa es el 14 de febrero, pero la celebración de San Valentín se adelanta a los días 9, 10 y 11 de febrero, cuando el local se convertirá en un florido "Olimpo del Amor". En medio de este torbellino de emociones se encuentra Lidia Santos, una de las anfitrionas que, noche tras noche, observa desde la barrera cómo se comportan los solteros españoles. En el vídeo que acompaña esta noticia, Lidia aparca la bandeja en esta trama de dioses y leyendas para ejercer de experta en relaciones y analizar cómo ha cambiado el amor en estos tiempos de rapidez e inmediatez.

Su diagnóstico sobre el mercado sentimental actual es claro y directo, ya que al preguntarle si hemos perdido la capacidad de profundizar, Lidia no duda: "Sí, hoy en día cuesta micho más conectar con alguien". La camarera establece una diferencia muy importante que a menudo confundimos: "Al final, ligar puedes ligar en cualquier parte", pero lograr esa sintonía real que hace que dos personas se elijan mutuamente es el verdadero desafío, tengan o no la ayuda del Olimpo.

El radar para detectar el "postureo"

Una de las grandes curiosidades de la audiencia es si la gente del programa sabe distinguir entre un romántico empedernido y alguien que solo busca su minuto de gloria en televisión. Lidia Santos confirma que, tras ver pasar a cientos de comensales, han desarrollado un sexto sentido infalible. Admite que sí que se nota y tiene ya una capacidad de detectar a los impostores.

Según explica, la experiencia es un grado: "Vemos mucha gente y al final tiene esa intuición de ver quién viene a enamorarse de verdad" y quién viene solo a pasar el rato. Esa autenticidad es imposible de fingir, porque, como ella misma señala al hablar de cuándo alguien merece la pena, la clave es indescifrable: "Eso es química". Para Lidia, la atracción real es algo visceral, "Algo que no puedes predecir, que se siente" y que escapa a cualquier estrategia.

En el mundo de lo digital en el que vivimos actualmente, podría parecer que el romanticismo ha muerto, sin embargo, Lidia rompe una lanza a favor de la tradición y no duda al señalar el gesto que sigue siendo infalible: "Las flores". Un detalle que encaja a la perfección con la nueva puesta en escena de los especiales.

No te pierdas el vídeo completo para descubrir los consejos de Lidia Santos y prepárate para verla brillar en estas noches especiales en Telecinco.