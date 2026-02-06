First Dates 06 FEB 2026 - 12:41h.

El restaurante de 'First Dates' se transforma en el 'Olimpo del Amor' para celebrar San Valentín en Telecinco

Un soltero, viudo hace 5 meses, hace una emotiva confesión a su cita de 'First Dates': "Fue el último consejo que me dio"

Compartir







Historias sorprendentes, perfiles muy diversos y una puesta en escena con motivos florales y guiños a la mitología que convertirán al restaurante en un auténtico 'Olimpo del Amor', vertebrarán las entregas especiales de 'First Dates' que Telecinco ofrecerá los próximos 9, 10 y 11 de febrero a las 21:45 horas con motivo de la celebración más romántica del año: San Valentín.

Carlos Sobera, que recibirá de parte del mismísimo ‘Zeus’ la misión de conseguir que los solteros que acudan al restaurante recuperen su confianza en el amor, contará con la ayuda de Matías Roure, Lydia Santos y las gemelas Marisa y Cristina Zapata, que pondrán todo de su parte para que la magia de los sentimientos aflore en cada velada.