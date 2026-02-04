First Dates 04 FEB 2026 - 23:25h.

Por la puerta del restaurante de 'First Dates' entraba Borja, un dependiente de 33 años. Se define como un "transformer" porque "hace muchas cosas". Hace un par de meses tomó la decisión de mudarse a Canarias, algo que ha significado un cambio "mental y físico" en su vida. Busca una persona con las ideas claras con la que pueda tener una relación "para siempre".

Su cita era Aridane, un encargado de restaurante de 30 años. Dice tener la "maldición de los 3 años", ya que ninguna relación le dura más tiempo. Desde el primer momento en que lo ha visto a Borja le ha encantado: "Es mi tipo totalmente". Lo mismo le ocurría a Aridane: "Es un chico muy mono". Al saber que los dos viven en Canarias, les ha sorprendido mucho no haberse cruzado jamás.

El gran flechazo de dos solteros de 'First Dates'

Aridane le contaba a Borja que ha tenido tres parejas y que con todos ellos tiene una buena relación actualmente. Por su parte, el otro soltero le decía que él ha terminado mal con todos. Algo que hacía que Aridane le preguntase si era intenso. Y pese a que éste no respondía claramente en voz alta, su mirada lo decía todo: "Me lo acabas de decir con los ojos".

Los dos están de acuerdo en que en este momento de sus vidas no quieren una relación monógama. Maravillado con su cita, Aridane le decía que se sentía muy cómodo con él y éste aseguraba sentir lo mismo. "He notado que ha habido mucha química, se notaba en sus ojos cuando nos mirábamos... En el brillo de los ojos, cómo me miraba, cómo nos sonreíamos, la timidez de quita un poco la mirada..."

Antes de terminar la cita, los solteros iban a la sala de intimidad total, donde Borja le regalaba unos pendientes a Aridane. La complicidad entre ambos no paraba de crecer y ninguno pudo frenar sus ganas de darse un apasionado beso. "Me apetecía besarle y le miraba los ojos", aseguraba Borja.

La decisión final de los solteros

Tras su atrevido beso y muy felices por su cita, los solteros tomaban la decisión final. Aridane respondía primero: "Sí, me ha gustado, he sentido muy buena química y muy buena vibra desde que lo vi. Me parece un chico muy simpático, muy mono y me gustaría seguir conociéndolo".

A continuación, Borja contestaba: "A mi la verdad que sí porque me ha encantado desde el primer momento que le vi. Luego en la cita la verdad que he estado muy cómodo y me gustaría seguir conociéndole". "Me gustan tus ojos", le decía al soltero antes de darse un nuevo beso con el deseo de seguir conociéndose fuera.