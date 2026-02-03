¿Reaccionarías igual que Paqui a la confesión del soltero?: ¡No te lo pierdas!

El curioso apodo de un soltero de 'First Dates' llama la atención de Carlos Sobera: "¿Es porque enseñabas el pito?"

Compartir







La cita de Paqui y Pitoño en 'First Dates' arrancaba con un cómico momento en el que tanto la soltera como Carlos Sobera trataban de descubrir el origen de su llamativo mote, llegando a preguntarle el presentador si es porque de pequeña iba "enseñando el pito".

Lo que sí se sabe es que ambos han tenido una buena primera impresión y, durante la cena, la soltera se percata de que hay casualidades y coincidencias a las que merece poner especial atención pues, como señala Carlos Sobera, "pueden ser la clave que abra muchas más puertas". Una de ellas es la confesión que el soltero le hace sobre su "apetito sexual".

"Es una cuestión psicológica al cien por cien"

Paqui siente curiosidad por saber qué es lo que está buscando Pitoño en una mujer y reacciona incrédula cuando le asegura que en este momento busca una amiga: "Amiga con derecho a roce".

Sin embargo, el soltero niega rotundamente: "No, eso para mí no es lo más importante, te lo digo en serio. Yo he perdido el apetito un poco". Su cita no se puede creer lo que está oyendo: "¿Has perdido el apetito? Qué chungo, ¿no? Eso es psicológico, ¿eh?". Y es que, aunque Pitoño crea que es cosa de la edad, la soltera se lo desmiente: "Ya te digo a ti que no, que no es de la edad, yo creo que es psicológico. Esto es una cuestión de autoestima y de sentir". "Ya que te tengo a ti, a ver si tú me haces recuperar la autoestima", reacciona él.

"La verdad es que un poco muerta sí que me he quedado porque yo no lo he perdido, nada además, a pesar de la menopausia. Me he quedado un poco parada y ahí es donde he visto claramente que hay detrás y que hay que rascar", le confiesa al equipo la soltera.

Y es que desde que se divorció hace cuatro años "nada de nada". "Me dejas muerta", reacciona la soltera. "Me da miedo hacer un ridículo", se sincera el soltero. Una confesión que le hace pensar que sigue enamorado de su exmujer pero nada más lejos de la realidad: "¿Qué tiene que ver eso? Estando con ella ya empezaba yo...". "Es una cuestión psicológica, estoy convencida de ello al cien por cien", insiste su cita.

Una conversación que hace reflexionar al soltero: "Estoy de acuerdo con Paqui en que tengo que sanar muchas cosas, que tengo que ponerme un día, hablar conmigo mismo, meditar, pensar y cambiar totalmente. Tengo que cambiar mi manera de vida porque últimamente me estoy dejando mucho. Solo tengo ganas de ir a trabajar porque en el trabajo se me pasan las horas y creo que eso es un problema. Es un problema que tengo que solucionar ya y a partir de ahora que he conocido a Paqui, quiero cambiar".

Los solteros protagonizan un tierno momento romántico

En su cita con la soltero, Pitoño parece estar reverdeciendo y de él asoman algunos brotes verdes. Ejemplo de ello es el broche final que han puesto a su cita en la sala privada del restaurante más famoso de la televisión, un lugar donde han vivido un romántico momento que ha enternecido el corazón de los espectadores al son de Eros Ramazzotti, el cantante favorito del soltero. "El programa me ha dado una ilusión y esa ilusión se llama Paqui", confiesa al equipo Pitoño.

La decisión final

Llega el momento más esperado por los solteros en el que tienen que confesar si tendrían una segunda cita. "Sí, yo tendría una segunda cita con Paqui porque me ha gustado mucho. Tenemos muchas cosas, parece, que en común y me ha dado mucha fuerza.

La soltera, por su parte, está de acuerdo: "Sí, yo tendría una segunda cita que nos tendríamos que conocer, que ha habido feeling y tenemos muchas cosas en común. Ya nos conocemos los sitios donde nos vamos a ir de fiesta". ¡Ha habido match!