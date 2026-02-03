El parecido "de Aliexpress" de un soltero de 'First Dates' con un actor deja sorprendida a su cita: "¡Ala, ya ves!"
Te mostramos qué parecido con un reconocido actor ha dejado sorprendida totalmente a su cita
Una soltera de 'First Dates', cuyo rostro se asemeja al de una celebridad, no da crédito al ver a su cita hablar con Matías: "No me ha gustado"
Desde que se conocieron en la barra del restaurante de 'First Dates', todo parece ir sobre ruedas puesto que, antes de sentarse en la mesa, ya estaban contándose la vida y sonriéndose hasta con los ojos. Tal y como define Carlos Sobera, el inicio de esta cita ha sido efervescente.
Sin embargo, a Alma parece habérsele olvidado el nombre de su acompañante. "José, aunque me llaman 'Parrilla' mis amigos", le contesta. No obstante, este no es el único mote que tiene el soltero: "El Pedro Pascal de Aliexpress me dicen también..."
La soltera no puede ocultar su sorpresa: "¡Ay, es verdad! No me había fijado. Claro, con el bigotillo y moreno... Tal cual, eh". Y, aunque José no se ve tal parecido, lo cierto es que su cita no tiene ninguna duda al respecto: "Se parece a Pedro Pascal y eso es una 'green flag'. Él es un amor, me encanta".
Ser un "chico Excel", otro punto a favor
Alma tiene una furgoneta "tamaño turismo" al que le hizo con sus "propias manitas" su propio mueble para viajar por todos lados con su perrita: "Nunca estoy sola". Esta "inquietud de ver mundo" es algo que llama mucho la atención del soltero.
Y es que José no necesita mucho a la hora de viajar, solo tener todo "muy bien organizado". Una afirmación que le hace preguntarse a su cita si es un "chico Excel" y, en efecto. La soltera celebra el haber descubierto esta parte de su "personalidad oculta": "Admiro a las personas que son capaces de organizarse tan bien".
"Necesito aprender de los 'José Excel' en mi vida .Necesitar no lo necesito, pero admiro profundamente a las personas como él, que son capaces de estructurar su vida y vivir según a un plan", confiesa al equipo a solas.