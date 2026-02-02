La soltera le confiesa al presentador qué cambio radical se va a hacer en Turquía y cuál será su prototipo después de realizárselo

Una de las solteras de la noche es María José, una jubilada por incapacidad laboral absoluta que llega a 'First Dates' tras trabajar "muchísimo" en la hostelería y la moda para sacar a sus hijas adelante y poder encontrar el amor de una vez por todas: "Dejé mi vida para dedicarme a ellas y ahora no. Se lo digo a mis amigas, no porque no te agradecen nada".

Tanto es así que lleva soltera, sin lo que es tener una relación de pareja, desde hace 35 años, o lo que es lo mismo según Carlos Sobera, "toda una vida". "Es que fui madre muy jovencita y luego tengo una hija que cumple 40, otra 36... Entonces me dediqué a ellas", explica ella.

Ahora busca "una persona que quiera ser feliz, que sea una persona divertida, una persona educada, una persona un poco cañera, un poco golfete..., pero todo en su medida", señala. Sin embargo, para ella lo más importante es que sea "una persona joven". Eso no significa que sea menor que ella porque, según asegura, tiene cinco nietos. La soltera lo que quiere en cambio es que sea "una persona activa". No obstante, todo puede cambiar cuando realice su viaje a Turquía.

El prototipo de la soltera puede cambiar cuando viaje a Turquía

María José le confiesa a Carlos Sobera que en breve viajará hasta Turquía y, a partir de ahí, su prototipo de hombre cambiará: "Cuando vuelva en Turquía, los quiero de 30". Y es que el objetivo de su viaje es hacer una remodelación: "Ya me toca".

"Sí, me voy a hacer lo que es un lifting, los ojos, los párpados, levantamiento de la nariz, lo que es el cuello, lo que es el pecho... La misma talla, pero subir el pecho, tengo 55 años", revela al programa.