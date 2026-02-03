"Vámonos que nos vamos": la respuesta de Antonio después de su cita acceda a jugar a los picantes retos de 'First Dates'

Después de que a los seguidores de 'First Dates' se les conmoviera el corazón al descubrir la historia de Antonio y su mujer, el octogenario tiene una espléndida cita con su soltera.

Su conexión ha sido tal que no sabemos si son las ganas de encontrarse pronto o encontrarse más las que están haciendo que Antonio y Lola alcancen la velocidad de un F15 para saltarse los 300 kilómetros que les separan.

La pasión de los solteros se desata

El soltero tiene una idea, pero antes quiere asegurarse de que su cita aceptaría la propuesta: "¿Tú quieres sacar un papelito de esos rollitos de esos que dice 'Dale un beso si...'?". La soltera suelta una carcajada al escucharle y le asegura que le da igual.

Antonio no cabe en sí de la felicidad: "Vámonos, que nos vamos. Oye, pues vámonos, que nos vamos". Por lo que acaban trasladando la cita al privé, donde el reto consiste en darle un beso a su cita por sorpresa. Lola y Antonio desatan su pasión, tanto que su cita le tiene que pedir: "No pares, sigue, sigue".

Sin embargo, la soltera decide buscar algo de privacidad apagando las luces del lugar. "Te como enterita", le dice al oído al besarse nuevamente.

La decisión final

A la soltera le ha gustado cómo es su cita y Antonio no parece sentir lo contrario pues le pregunta: "¿Y cuántos niños quieres que tengamos?".

Por lo que cuando le preguntan al soltero si quiere seguir conociéndole, éste responde: "Yo no puedo decir que no, porque Dios es el que manda. Estamos un poquito retirados el uno del otro, pero voy a decir que sí, tendría una segunda cita con ella para que podamos quedar un fin de semana a mi casa porque tú tienes mucha gente". Lola, por su parte está de acuerdo: "Yo también".