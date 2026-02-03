El llamativo apodo de un soltero en 'First Dates' despierta la curiosidad de Carlos Sobera

El restaurante de 'First Dates' recibe a Paqui y José Antonio, su tercera cita de la noche. Sin embargo, el soltero de 57 años prefieren que se refieran a él por el mote de Pitoño. "¿Ese nombre de dónde viene?", pregunta el presentador antes de que se presenten con dos besos.

A pesar de verle "un poco bajito", la soltera tiene una positiva primera impresión de su cita. Su primera pregunta es, quizás, la que todo el mundo se está haciendo: "Cuéntame, ¿por qué te llaman Pitoño?". No obstante, el soltero no sabe cuál es su verdadero origen, solo que se lo dicen desde pequeño: "Creo que viene del nombre". "Tiene muy mala rima", comenta Paqui con el equipo bromeando.

Zanjado el tema, los solteros cambian de tema de conversación para pasar a hablar de su pasado amoroso. La soltera lleva 17 años soltera, mientras que Pitoño tan solo lleva cuatro. No obstante, no hay nada de qué preocuparse porque "eso está ya más que olvidado".

Mientras descubren que viven cerca el uno del otro y que, incluso, Paqui estuvo viviendo en el pueblo en el que el soltero trabaja, Carlos Sobera vuelve con su curiosidad aún sin resolver: "Pero, ¿por qué te llaman Pitoño?". "No sé ni quién me lo puso, Carlos", le contesta el soltero.

Es en este momento cuando el presentador intuye el origen del apodo: "¿No irías por ahí enseñando...?" "¿Enseñando el pito? ¡No! Carlitos, Carlitos... No seas malo", reacciona Pitoño mientras su cita ríe sin parar.

Pitoño deja "muerta" a su cita con su confesión sobre su apetito sexual

Parece que Pitoño está indispuesto y ha perdido por completo el apetito sexual. Aunque en un principio Paqui se queda muerta con su "confesión", al final le consuela asegurándole que eso es una fase y que acaba cuando se sana y se recarga la ilusión.

Los solteros protagonizan un romántico momento

Paqui y Pitoño ponen el broche final a su cita con un romántico momento en una sala aparte del restaurante donde han bailando al son del cantante favorito del soltero: Eros Ramazzotti. "El programa me ha dado una ilusión y esa ilusión se llama Paqui", confiesa al equipo Pitoño.