Descubre al completo la cita de Marina y Víctor en 'First Dates'

Una soltera de ‘First Dates’ descoloca a su cita al hablar claro sobre sus sentimientos hacia él: "Es la sensación que he tenido"

Marina tiene 32 años y es terapeuta holística: "Ayudo a las personas a sanar traumas con técnicas espirituales. Trabajo la mente, el cuerpo y el alma". Llegaba a 'First Dates' con el objetivo de encontrar a un hombre que "contribuya a su paz". Es una persona "altamente sensible y de altas capacidades" y con una forma de vivir "diferente a lo establecido socialmente".

Su cita era Víctor, un cuidador canino de 30 años. Al verlo entrar por la puerta, a Marina le ha gustado físicamente: "Es muy guapito". Al momento de entablar conversación, el soltero hacía una advertencia a su cita: "Soy muy nervioso. No quiero meterme dónde no me llaman o faltar el respeto porque tengo ideas muy reales o agresivas sobre la vida", a lo que la soltera le relajaba: "Conmigo no te preocupes no hace falta que tengas filtros".

Víctor le decía a Marina que no suele seguir la corriente ya que es mucho de sus propias ideas, algo que agradaba a Marina, que sentía que habían hecho el primer match. Una vez en la mesa, los solteros hablaban sobre sus teorías y él aseguraba tener plena "desconfianza en el sistema". Algo a lo que ella le daba la razón: "Todos estamos programados bajo el miedo o la culpa para mantenernos controlados".

El soltero echa para atrás a su cita al hablar sobre sexo

Más adelante, los dos hablaban sobre sus roles. Ella aseguraba que tenía el rol de la salvadora, mientras que él decía tener el rol del justiciero: "Me gusta mucho velar, estar atento y, si veo algo me llama la atención, lo acribillo. Me siento como policía, como mediador social". Seguidamente, Víctor comenzaba a hablar sobre sexo y la cita empezaba a torcerse.

Y es que el soltero hablaba sin parar y sin permitir participar a su cita, algo que a ella le estaba cansando. Una incomodidad que se acrecentaba cuando éste le hacía una confesión: "El tema del porno... lo sigo viendo. Veo mucho en directo porque la realidad me atrae. Antiguamente, mis primeras ideas de sexo fue con dibujitos animados, personajes que me gustan de series dibujados con tetas exuberantes".

"Por no decir que no estoy cómoda sigo callada", se sinceraba Marina antes de que los dos tomasen la decisión final. El primero en decidir era, Víctor: "Sí. Me lo he pasado bien. Ha sido bastante educada y me ha gustado mucho desde que la he visto". Sin embargo, la soltera lo rechazaba: "Si es como amigos sí, pero para algo más no. Me ha incomodado el tema de que yo no me he podido expresar".