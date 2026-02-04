First Dates 04 FEB 2026 - 22:55h.

Descubre al completo la cita de Elisabeth y Rogelio en 'First Dates'

Un soltero, viudo hace 5 meses, hace una emotiva confesión a su cita de 'First Dates': "Fue el último consejo que me dio"

Por la puerta del restaurante de 'First Dates' entraba Elisabeth, una madre soltera de 41 años: "La razón por la que quise ser madre sola fue porque todas las parejas que han llegado a mi vida han tenido su fecha de caducidad". Tras 4 años volcada en su maternidad, siente que ha llegado el momento conocer a alguien especial, ya que "tiene muchas ganas de enamorarse". Busca a alguien "guapete", varonil y que tenga "esa chispa".

Su cita era Rogelio un exmilitar de 54 años. El soltero se ha quedado encandilado con los ojos de su cita al verla: "Me ha gustado su mirada, es una chica muy linda". Sin embargo, a ella no le ocurría lo mismo: "Mi prototipo de hombre es más elegante. No ha habido ese feeling que tiene que haber cuando lo vi entrar al restaurante".

Una vez en la mesa, Elisabeth le contaba a Rogelio que es madre de un niño de 4 años: "Es lo más importante". Algo a lo que él reaccionaba de manera muy positiva: "Para mi no es ningún impedimento porque a mí me encantan los niños". "Siempre digo la persona que llegue a mi vida tiene que quererlo a él sino no es factible", añadía ella

La soltera cambia el rumbo de la cita al hablar con sinceridad sobre sus sentimientos

La cita parecía progresar de manera adecuada e, incluso, algunos de los comentarios y bromas de Rogelio provocaban más de un ataque de risa en Elisabeth. Sin embargo, el rumbo de la cita cambiaba de manera radical cuando la soltera se sinceraba sobre sus sentimientos hacia el soltero en plena cita: "Yo, por ejemplo, estoy hablando contigo y te veo más como amigo que como pareja", afirmaba ella, que además añadía: "Desde que te he visto esa es la sensación que he tenido, yo me rijo mucho por eso".

Una afirmación que descolaba al soltero, aunque éste se tomaba bien sus palabras y agradecía su sinceridad: "Me ve como un amigo... Entonces me ha gustado su manera de ser porque es lo que a mi me gusta de las personas que sean claras". Además, desvelaba: "La edad de Eli me ha echado para atrás porque no estoy buscando a alguien de 41 años, busco alguien de 48 para arriba".

La decisión final de los solteros

Tras la cena, los solteros tomaban la decisión final. El primero en responder a la gran pregunta de si quería una segunda cita era Elisabeth: "No, puesto que no es el prototipo de hombre que me gusta, por su físico porque por su persona me ha dejado muy claro que para tomarme una birras por ahí me lo pasaría genial con él". Después, el Rogelio respondía: "No. No es el prototipo de mujer que estoy buscando. Me echa un poquito para atrás su edad".