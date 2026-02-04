First Dates 04 FEB 2026 - 22:40h.

Descubre al completo la cita de José y Elisa en 'First Dates'

José tiene 67 años y está jubilado. El soltero se quedó viudo hace 5 meses y, desde entonces, para él lo más duro es "llegar a casa y estar solo". Llegaba a 'First Dates' por su mujer, ya que le prometió que iba a "rehacer su vida y seguir viviendo". Quiere encontrar una mujer alegre, con ganas de vivir, divertirse y experimentar nuevas cosas.

Su cita era Elisa, una empresaria jubilada de 69 años. Al verlo, la soltera ha sentido inmediatamente que tenía cara de "buena persona": "Yo soy muy intuitiva", aseguraba. Por su parte, al soltero le ha llamado mucho la atención su cita: "Me parece una mujer guapa. Tenía mis miedos hasta que ha entrado, pero me alegro de haber venido", confesaba.

El soltero le cuenta a su cita el consejo que le dio su mujer antes de fallecer

Nada más sentarse en la mesa, el soltero le preguntaba a Elisa cuál es su situación y ésta le contaba que está separada y ahora viuda: "Estuve casada 24 años, luego me separé hace 30", decía la soltera, que además le explicaba a José el motivo de su separación: "Éramos incompatibles. Nos casamos muy jóvenes, yo con 16 años y él con 18. Con 23 ya tenía 3 hijos".

José le contaba a su cita que él también es viudo: "Hace 5 meses. Llevábamos viviendo juntos 45 años". Al conocer esta información sobre su cita, Elisa comentaba ante las cámaras de 'First Dates': "Yo no estaría buscando pareja todavía. Soy un poquito antigua". Algo que también le decía a él: "Te decidiste pronto a volver a relacionarte".

En ese momento, el soltero se sinceraba con su cita y le explicaba la razón por la que tomó la decisión de buscar a otra mujer: "Fue el último consejo que me dio ella antes de fallecer. Me dijo que rehiciera mi vida. Cogió cáncer y estuvimos cuatro años hasta que..." Ante esta explicación, Elisa comentaba:

"Chapó por él porque si del corazón le sale que tiene que ser ya, pues bien". A continuación, la soltera intentaba reconducir la cita: "Dejemos la enfermedad a un lado, ¿no?". "Exactamente, nosotros venimos a intentar rehacer la vida", contestaba José, que muy emocionado decía en totales: "Venimos a otra cosa, pero para mí es muy reciente. Hablarlo es muy necesario y me desahoga".

La decisión final de los solteros

Los solteros continuaban con su cita y Elisa decía sentirse muy cómoda con José: "Me parece buena persona y tiene conversación aunque tira un poquito más a la enfermedad porque creo que todavía lleva dentro lo de su mujer, eso tarda en salir". Más tarde, la soltera le preguntaba a su cita cómo le gustaría ser recordado y éste respondía: "Como buen padre y marido". Una respuesta que a ella le gustó mucho.

Tras bailar un rato y después de un par de abrazos y besos en la mejilla, los solteros tomaban la decisión final. José era el primero en responder: "Sí, me gustaría tener una segunda cita porque he estado muy a gusto y tenemos muchas cosas en común". Por su parte, Elisa respondía: "He estado muy a gusto, una conversación muy amena, me encantó. Tendría una segunda cita para seguir conociéndonos".