Si quieres saber cómo un soltero tuvo la oportunidad de cruzarse con Javier Bardem y Penélope Cruz... ¡Solo tienes que darle al play!

El curioso apodo de un soltero de 'First Dates' llama la atención de Carlos Sobera: "¿Es porque enseñabas el pito?"

Compartir







La última cita de la noche pertenece a Jason, un joven de 24 años procedente de Sevilla que viene a buscar el amor al restaurante más famoso de la televisión: 'First Dates'. Y es que el soltero considera que está en un punto de su vida donde está "lo suficientemente seguro" de lo que quiere "para buscar a lo mejor un compañero".

Nacido en Puerto Rico, se mudó a España hace tan solo seis meses. En los últimos dos años ha estado trabajando como mayordomo en su país de origen en un hotel "estilo ultra lujo" en el que "pasaban de todo que te puedas imaginar": "Yo lo hacía día a día". Allí le han dado "buenas propinas" y, más importante que eso, "cosas que no se pueden comprar con dinero como contactos profesionales", afirma. También anécdotas con famosos internacionales, como esta con Javier Bardem y Penélope Cruz.

La anécdota del soltero de 'First Dates' con Penélope Cruz y Javier Bardem

Al descubrir dónde trabajaba Jason, Carlos Sobera siente curiosidad por saber si se ha encontrado con "gente famosa importante". "Sí, a cada rato venía gente famosa", le asegura.

Sin embargo, el presentador quiere saber todo con pelos y señales: "He conocido a Penélope Cruz y Javier Bardem y la verdad que son muy simpáticos". "Todos son VIP porque todos están pagando una pasta. Entonces yo iba por ahí hablando con gente que no reconozco y de repente me encuentro de frente a Penélope Cruz", cuenta al equipo del programa. No obstante, el soltero no fue capaz casi de articular palabra.