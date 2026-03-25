El test más revelador de 'First Dates' por su 10º aniversario: las citas que marcaron a su equipo

Clara Olivo 25 MAR 2026 - 17:49h.

'First Dates' cumple 10 años y lo celebramos con un test exclusivo sobre las citas que han marcado a su equipo tras una década de amor en televisión

Lecciones de amor en 'First Dates': lo que el staff aprendió de las citas tras diez años de programa

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Parece que fue ayer cuando 'First Dates' abría por primera vez las puertas de su restaurante, pero lo cierto es que hoy 25 de marzo el formato celebra su décimo aniversario convertido en uno de los programas más icónicos de la televisión. Diez años ininterrumpidos de citas a ciegas, flechazos inesperados, rechazos incómodos y, sobre todo, historias que han conectado con varias generaciones de espectadores.

Para celebrarlo, el programa ha preparado un especial en Telecinco que promete emoción, recuerdos y nuevas citas. Pero además, la web ha querido ir un paso más allá con un test exclusivo al equipo del programa, una especie de radiografía emocional tras una década observando —muy de cerca— cómo se construyen (y se rompen) las relaciones.

Diez años siendo el espejo del amor en España

En este tiempo, 'First Dates' no solo ha sido testigo de miles de citas, sino que se ha convertido en un auténtico reflejo de cómo han evolucionado las relaciones. Desde los primeros encuentros más tradicionales hasta las nuevas dinámicas marcadas por las redes sociales y las aplicaciones de citas, el programa ha visto pasar todo tipo de perfiles, edades y formas de entender el amor.

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Porque si algo caracteriza al formato es su diversidad: parejas jóvenes, personas mayores que vuelven a intentarlo, historias de superación, primeras citas cargadas de nervios o conexiones instantáneas que acaban en bodas… e incluso en familias. A lo largo de estos años, el restaurante ha sido escenario de bodas y ha visto nacer varios bebés fruto de esas citas.

Una década en plena transformación sentimental

El aniversario llega en un momento clave. La forma de relacionarnos ha cambiado radicalmente en los últimos años: el auge del teletrabajo, la hiperconexión digital y el uso masivo de apps han transformado la manera de conocer a alguien. En este contexto, el cara a cara parece haber perdido protagonismo frente a las pantallas. Sin embargo, 'First Dates' sigue apostando por el encuentro directo, por la conversación sin filtros y por ese lenguaje no verbal que no se puede replicar en un chat.

Precisamente por eso, el equipo del programa se ha convertido, casi sin buscarlo, en un grupo de expertos en relaciones humanas. Tras miles de citas presenciadas, han desarrollado una intuición única para detectar la química, las red flags o esos pequeños detalles que marcan la diferencia.

Un test exclusivo para entender qué hemos aprendido del amor

Con todo ese bagaje, el programa ha querido poner a prueba a sus rostros —Carlos Sobera, las gemelas Zapata, Lidia Santos y Matías Roure— con un test especial que repasa sus vivencias más impactantes en el restaurante. Un cuestionario que no solo recoge anécdotas, sino que sirve para entender cómo ha cambiado el amor en estos diez años y qué patrones se repiten cuando dos personas se sientan frente a frente con la intención de enamorarse.

El especial de aniversario y este test exclusivo no solo celebran el éxito del formato, sino también algo más universal: que, por muchas pantallas que se interpongan, el amor —cuando es real— sigue necesitando mirarse a los ojos. Dale play y disfruta.