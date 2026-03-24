Lecciones de amor en 'First Dates': lo que el staff aprendió de las citas tras diez años de programa

Clara Olivo 24 MAR 2026 - 19:00h.

El equipo del restaurante celebra mañana una década en la TV y nos desvelan sus mayores aprendizajes, las claves para triunfar en el amor o qué no tolerarían nunca en una cita

'First Dates' cumple 10 años de amor y diversidad: Carlos Sobera y su equipo revelan su mayor aprendizaje

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Diez años abriendo las puertas del restaurante más conocido de la tele dan para mucho y tras seguir bien de cerca todas las citas, flechazos o rechazos, el equipo de 'First Dates' ha sacado un auténtico máster en relaciones humanas. Aprovechando el décimo aniversario del formato con un especial que se verá mañana miércoles 25 de marzo en la pantalla de Telecinco, hemos querido que los verdaderos expertos nos revelen todo lo que han aprendido sobre el complejo universo del dating y nos regalen su particular manual de supervivencia sentimental.

El arte de romper el hielo

¿Cómo sabemos que la cosa fluye? Para Carlos Sobera, el secreto está en la mirada: una sonrisa sincera "de ojos" es la prueba definitiva. Las gemelas Marisa y Cristina Zapata apuntan a esa complicidad donde las risas no cesan, mientras que Lidia Santos apela a ese inconfundible "nervio en el estómago" que delata la atracción desde el minuto uno.

A la hora de dar el primer paso y sacar conversación, cada uno tiene su truco. El barman confía ciegamente en el humor y la alegría, porque según él, "eso nunca falla", en cambio Lidia prefiere el clásico e infalible juego de cruzar miradas y sonrisas apara captar la atención. Sobera, siempre práctico, anima a perder el miedo a hablar: hasta el mítico "¿Estudias o trabajas?" es válido si demuestra interés real por escuchar a la persona que tienes enfrente.

Líneas rojas y el veto absoluto a los espaguetis

Pero no todo vale en la búsqueda del amor y el equipo lo tiene claro a la hora de marcar sus límites. La mayoría coinciden que a la primera falta de respeto o de educación, hay que levantarse y decir "chao". Por su parte, el presentador nos deja una advertencia de oro: nada de egocentrismos y añade una regla culinaria inquebrantable que arranca sonrisas "No se comen espaguetis y menos en una primera cita, punto".

El futuro del amor y la amenaza de las apps

El equipo también se aventura a predecir cómo será 'First Dates' dentro de una década y reflexionan sobre si, con el paso de los años, es cada vez más difícil encontrar a solteros dispuestos a comprometerse. Además, se mojan sobre el gran dilema actual: ¿Son mejores las aplicaciones móviles o una cita tradicional? Todo tiene sus ventajas y enormes peligros con la digitalización de los sentimientos, pero no hay nada que compita directamente con el romanticismo cara a cara que se palpa en el programa más romántico y diverso de la televisión.

¡Dale play a los vídeos y no te pierdas todas las reflexiones tras estos diez años inolvidables!