No se cobra lo mismo estando de baja que trabajando: los complementos en las bajas laborales, que crecen

Cristina Montalvo 08 JUL 2026 - 15:00h.

Las bajas se han duplicado entre 2017 y 2024: el coste, público y privado se ha disparado hasta superar los 33.000 millones

UGT dice que cada vez son menos los convenios que garantizan la totalidad del salario

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Feijoo ha puesto el acento en los subsidios que recibe un trabajador cuando está de baja por enfermedad. Así que vamos a ver cómo funcionan.

Primero vamos a aclarar que la ausencia por motivos de salud es una de los supuestos de absentismo, pero no el único. También se incluyen en el absentismo laboral los permisos retribuidos y ausencias justificadas por causas legales.En el caso de las bajas por enfermedad común, la norma general dice que el trabajador no cobra nada los tres primeros días, que del cuarto al 20 cobra un 60%, pagando hasta el 15 la empresa y de ahí en adelante la seguridad social y que a partir del día 21 recibe el 75% de la base reguladora. O sea, no se cobra lo mismo trabajando que estando de baja, lo que ocurre es que en algunos casos estos subsidios se complementan..

Son casos en los que ha habido acuerdo entre la empresa y los trabajadores en los convenio colectivos. Se calcula que en torno el 65% de los convenios de empresa incorporan complementos a la prestación por enfermedad. Con ellos, se incrementan notablemente lo que reciben los trabajadores de baja, llegando a superar el 90%.

UGT dice que cada vez son menos los convenios que garantizan la totalidad del salario y que se están imponiendo estos complementos escalonados y parciales. Que la protección está disminuyendo y que, sin embargo, las bajas están aumentando.

Porque eso es indiscutible. Las bajas se han duplicado entre 2017 y 2024. El coste, público y privado se ha disparado hasta superar los 33.000 millones. Aumentan los casos y también la duración. Sobre todo están creciendo las relacionadas con infecciones y saud mental.

La patronal relaciona el aumento con las carencias del sistema sanitario y con la falta de controles. Los sindicatos con el ciclo económico, el envejecimiento de la población y cronificación de enfermedades..