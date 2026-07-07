El Gobierno aprueba el techo de gasto para 2027: 226.032 millones, un 6,6% más

Cristina Montalvo 07 JUL 2026 - 15:51h.

El Gobierno ha aprobado hoy el techo de gasto para 2027.

Se han aprobado también los objetivos de estabilidad para esos presupuestos, que sí que deben ser aprobados por el Congreso.

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El Gobierno ha aprobado hoy el techo de gasto para 2027. Es un paso fundamental para la elaboración de los Presupuestos Generales. Es el límite de lo que puede gastar la administración pública sin tener en cuenta el pago de la deuda y para 2027 ha situado ese techo en los 226.032 millones, un 6,6% más. Estos son 14.000 millones más que en el 2026. Se han aprobado también los objetivos de estabilidad para esos presupuestos. Es decir, las metas de déficit, que será del 1,8% el año que viene, y de la deuda, que se situa en el 97,6% del PIB.

El techo de gasto no necesita el visto bueno del Congreso, pero esos objetivos presupuestarios sí someterse a votación en el Congreso. Lo harán el próximo martes 14, en un pleno extraiordinario y si se rechazan, como ha ocurrido en otras ocasiones, hay otra prevista para el 23. En los últimos años solo en el 24 se logró aprobar la senda de estabilidad y aun así luego los vetos posteriores la tumbaron. De momento, esos objetivos de déficit se presentaron ya ayer a los consejeros de hacienda de las comunidades autónomas y fueron rechazados por los gobirenos del PP.

Y también Junts ha anunciado su rechazo. No está claro el apoyo de otros socios del Gobierno, así que parece poco probable su aprobación. El Gobierno tendrá un mes para presentar unos nuevos objetivos y si también se rechazan los presupuestos se elaborarían con los metas de défict y deuda enviadas a Bruselas. El Gobierno lleva tres años prorrogando los presupuestos de 2023, los últimos que fueron aprobados fue en la legislatura pasada.