Nacho Abad, indignado con dos hermanos que pegan palizas a ancianos en Benidorm: ''Me caliento''

Dos hermanos se dedican a dar palizas a ancianos de Benidorm para robarles

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En Benidorm dos hermanos, de 20 y 18 años, están sembrando el pánico porque se dedican a pegar palizas a ancianos para robarles. Tras conocer lo ocurrido, 'En boca de todos' ha conectado en directo con un Asatur, un hombre que les plantó cara y con una de las víctimas de los agresores.

Las imágenes de lo ocurrido han indignado a Nacho Abad, que se ha pronunciado de manera muy contundente: ''Se me está poniendo una cara de mala leche. Me caliento. Señores hay dos rumanos en ese pueblo que se dedican a robar y a pegar palizas a ancianos, si les ven identifíquenlos''.

Sofía cuenta el robo que sufrió y le agradece a Asatur que lograse detenerles: ''Estaba por la calle, me iba a visitar a mi prima, no me esperaba que eme fuese a pasar. Vi dos jóvenes pero no me fijé en sus caras, no me esperaba que me atacasen. Se acercaron, me pusieron la mano en el bolso y empezaron a correr con él, casi me desmayo''.

Asatur fue quien la ayudó y cuenta lo ocurrido: ''Yo estaba enfadadísimo cuando lo vi (...) Les pillé por sorpresa, los retueve como pude y llamé a la policía hasta que vinieron y le devolvieron el bolso a la señora'', y explica que no tendrían que estar en la calle si no detenidos después de enterarse de que han sido puestos en libertad.