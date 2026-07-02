Cristina Montalvo 02 JUL 2026 - 14:27h.

El vicepresidente del Gobierno Carlos Cuerpo ha relacionado la buena marcha del empleo con los efectos positivos de regulación

El impacto de la regulación en la economía española: desplazan a trabajadores nativos a trabajos más remunerados

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Junio es generalmente positivo para el empleo. El de este año este se situa en el top tres de los mejores del siglo. Más de 128.000 nuevos afiliados, solo por detrás del subidón tras la pandemia. Sin esa anomalía hay que irse a 2005 para ver un junio mejor.

El vicepresidente del Gobierno Carlos Cuerpo ha relacionado esta buena marcha con los efectos positivos de regulación que se ven con el crecimiento en sectores como la hostelería o la construcción que estaban demandando mano de obra. Hay que destacar que en este primer semestre se han registardo más de 620.000 nuevas afilados, la mayor cifra de los últimos años.

Pero no todos los sectores han dado alegrías en junio. De hecho, las cifras de variación más importantes por actividad han sido las del sector de la educación que pierde, con el fin de curso, casi 60.000 ocupados.

Tambien es regular el dato de reducción del paro. Baja, sí, en 28.700 personas, el dato más flojo, de nuevo, si quitamos la pandemia, desde 2008. Lo bueno que el paro registardo está por debajo de los 2,3 millones de personas. El gobierno dice que cuanto menos parados hay más pequeña son las caídas y descarta que esto tenga relación con la regularización de extranjeros que sí han aumentado significamente su presencia en el mercado laboral. Mas de 86.000 nuevos cotizantes extranjeros, dos tercios de los nuevos empleos de junio.

Marcan máximo, se acercana los 3 millones y medio y representan más del 15% de los trabajdores. Cuatro puntos más que en 2021.